شاركت المغنية اللبنانية “قمر” جمهورها عبر حسابها الرسمى بموقع “إنستجرام” بفيديو صورته في السيارة، يظهر فيه إبنها جيمي، وهو يروي لها ما شاهده.خاطفاً بهذا الحديث الطفولى القلوب و ببراءته وجماله النادر.

وكتبت قمر تعليقاً على الفيديو :”يحميلي ياك يا روح القلب، ومن شر حاسد إذا حسد، جيمي”.

وأضافت :”اللهم إكفني شر خلقك وشر كلامهم واحفظني من غيبتهم ونميمتهم، ربي من أراد بي شراً فرد كيده في نحره وأشغله في نفسه”.

وتابعت قمر:”يا رب أبعد عني أصحاب القلوب السوداء والحاقدين أنا وكل من قال آمين”.

وإنهالت التعليقات من متابعي قمر على الفيديو، والذين أثنوا على وسامة إبنها جيمي

ويُذكر أن تزوجت الفنانة البنانية قمر من رجل الأعمال المصري جمال مروان، وكانت قمر قد لجأت إلى القضاء المصري في العام 2010، وأقامت دعوى “إثبات نسب” ابنها ضدّ رجل الأعمال المصري وصاحب قنوات «ميلودي» حينها ،ودخل الطرفان في نزاعٍ طويل استمرَ عدة سنوات. واتهمت المغنية اللبنانية المنتج المصري بسرقة ورقة زواجهما، وطالبته بإجراء تحليل DNA، بعدما خضعت هي وإبنها جيمى (واسمه الحقيقي محمد) للتحليل، وتمّ تسليم تقرير نتائج سحب العيّنة إلى السفارة المصرية في لبنان بعد التصديق عليه من الخارجية اللبنانية؛ التي أرسلتها بدورها إلى محكمة الأسرة المصرية، من أجل مقارنتها بتحليل DNA جمال مروان، إلا أن الأخير رفض إجراء التحليل زاعماً أنه لم يتزوّجها.