شاهد.. إتهام مسلسل “عزمي وأشجان” لحسن الرداد بإهانة الأقباط .. كيف ردّ الأخير!

شنّ أحمد المحامين المصريين ممدوح رمزي هجوماً عنيفاً على مسلسل ” ​عزمي وأشجان​ ” بطولة الممثل ​حسن الرداد​ وزوجته الممثلة إيمي سمير غانم بسبب ما رآه إهانة للأقباط.

وأتى هذا الهجوم على خلفية مشهد لعب أحد الممثلين دور مسيحي ينصب على الآخرين ويمسك بالصليب، رغم معرفة قدسيته لدى الطائفة المسيحية، ويمثل قيمة عظيمة لهم.

بدوره ردّ الرداد على هذا الإتهام من خلال مداخلة هاتفية له ضمن برنامج “العاشرة مساءاً” قائلاً:” إنه يقدم عملا كوميديا فقط ليس له أي بعد أو إسقاطات، ففي الحلقة الأولى تظهر إيمي وهي تصلي ثم تذهب للنصب، وهذا لا يعني تشويه الدين الإسلامي”.

يشارك في بطولة المسلسل أيضاً نسرين أمين وسمير غانم وبيومي فؤاد وأحمد حلاوة وأحمد سلطان ومحمد ثروت ومحمد لطفي وبدرية طلبة، وهو من تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، ومن إخراج إسلام خيري.