شاهد.. إستقبال أسطوري للملكة أحلام بالمغرب بعد تنازلها عن أجرها بموازين

استقبل المغربيون، الفنانة أحلام بالزفة والزغاريد فور وصولها إلى المطار بصحبة زوجها بطل الرالي مبارك الهاجري، استعدادا لإحياء حفلها ضمن مهرجان “موازين إيقاعات العالم”.

ونشرت النجمة الإماراتية فيديو عبر صفحتها على موقع “سناب شات” يظهر إطلاق عدد من النساء الزغاريد فرحةً بوصولها، كما رفعن العلم الإماراتي إلى جانب المغربي للتعبير عن سعادتهن بقدومهما.



وأقام عدد من أصدقاء أحلام مأدبة غذاء ضخمة لها تضم عدداً كبيراً من الأصناف المغربية الشهية والشهيرة.

وكانت أحلام أعلنت تنازلها عن أجر حفلها بالكامل في مهرجان موازين والتبرع به لأحد المستشفيات المغربية، تضامنا مع حملة المقاطعة التي أطلقها المغاربة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.



وقالت أحلام في بيان عبر صفحتها على إنستغرام، إنها تتعاطف مع المطالب التي عبّر عنها عدد من المغاربة في حملة مقاطعة مهرجان موازين، لكنها لا يمكن أن ترفض أي دعوة تتاح لها للقاء جمهورها في المغرب، وذلك في إطار التزاماتها المهنية، خاصة أن “موازين هو مهرجان ثقافي وإنساني ويشجع على السياحة في المغرب”.