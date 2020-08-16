انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورا لطفلة برنامج ذا فويس في موسمه الأول ” نهيلة القلعي ” التي نشرتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي شكلت صدمة ومفاجأة للمتابعين .

حيث ظهرت نهيلة القلعي بشكل مختلف تماما عن التي ظهرت عليه بالبرنامج منذ 4 سنوات فأصبحت شابة وبلون شعر أشقر وبملابس عصرية تتناسب مع عمرها الحالي حيث تبلغ من العمر 20 عاما .

وأثارت الصور جدلا بين المتابعين الذين لم يصدق البعض منهم إنها هي المتسابقة التي شاركت في البرنامج .. وتساءل آخرون حول إذا كانت قد تزوجت إلا إنها أجابت وأكدت على إنها لازالت عزباء .