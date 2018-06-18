شاهد.. إليسا تصدم محبيها بطلّة غير موفقة في أول حفل جماهيري لها بالسعودية

احيت الفنانة اللبنانية إليسا أول حفل غنائي جماهيري لها في السعودية، والذي اقيم على مسرح مركز الملك فهد الثقافي، بمشاركة النجمة المصرية أنغام، تم تخصيصه للنساء فقط.

وفي الوقت الذي امتعت فيه حضور الحفل بباقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، وقعت في فخ الموضة بطلّة وصفها فانز النجمة اللبنانية بالغير موفقة، حتى أن البعض اعتبرها الإطلالة الأسوأ لإليسا، فعلى الرغم من ابتعادها عن الإثارة وحرصها على الاحتشام، اختارت الفنانة فستان طويل من ثلاث ألوان يحمل وردتين كبيرتين، إلا أنه لم يلق اعجاب النشطاء الذين سخروا من طلّة إليسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ورغم الانتقادات التي طالتها، حرصت إليسا على التعبير عن شدة سعادتها باحياء أول حفل جماهيري في السعودية، وكتبت: «يا لها من حفلة جميلة، يا له من حشد جميل، يا لها من لحظة جميلة، كانت حفلتي في السعودية فريدة من نوعها، شكراً لكم جميعاً وآراكم قريباً».

من ناحية أخرى، تضع إليسا اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، والمقرر أن تطرحه قريباً، حيث أنها انتهت من تسجيله، ويضم 16 أغنية من ضمنهم أغنية «وحشتوني» للنجمة الجزائرية الراحلة وردة.