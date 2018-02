شاهد.. إليسا داخل الطوافة تصور حلقة من برنامج “كاربول كاريوكي” مع هشام الهويش

استقلت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ طوافة بيضاء أثناء تواجدها في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة وقد شاركت إليسا متابعيها في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لها تبدو فيها وهي داخل الطوافة وعلقت على الصورة “مساء الخير أحبائي”.

أما المخرج بو عيد فقد نشر مقطع فيديو يظهر الفنانة إليسا داخل سيارة وقد أعلن أنه يصور مع إليسا حلقة من برنامج كاربول كاريوكي على تلفزيون دبي، وظهرت إليسا في الفيديو وهي ترسل قبلة لمحبيها وتقول لهم “أحبكم”.

البرنامج ذائع الصيت هو النسخة العربية من البرنامج الأجنبي ويقدمه الفنان السعودي هشام الهويش، حيث كان فريق الإنتاج بدأ بتصوير الحلقات في شهر كانون الأول الماضي في مدينة دبي

Elissa from the shooting of Carpool Karaoke Arabia in Dubai @elissakh pic.twitter.com/a54QSbDGME

