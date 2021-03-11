تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة لإبنة الفنانة أحلام الشامسي، لولوة من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري.

ولفتت الشابة الصغيرة الأنظار بملامحها التي تغيرت بشكل كبير بعدما كبرت، ورغم اعتمادها على الفلتر الخاص بالتطبيق إلا أنها تحولت الى ترند بين محبي والدتها الذين لاحظوا تغيّر كبير في ملامحها التي زادت حسناً وجمالاً.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة ونالت اعجاب الالاف منهم، وتغزلوا بجمالها، وانقسمت التعليقات بين من لاحظ شبهاً كبيرا مع والدتها، وان ارجع الشبه الى والدها.

يذكر ان النجمة الإماراتية كانت تحرص على إبقاء صورة ابنتيها بعيدتين عن مواقع السوشيال ميديا والإعلام، الا انها قامت قبل فترة على انشاء صفحة لابنتها للولوة ودعمتها عبر صفحتها على انستغرام.