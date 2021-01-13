على خطى جنا ابنة عمرو دياب، خطفت هنا ابنة شيرين عبد الوهاب الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر أول مقطع فيديو لها وهي تغني باللغة الإنجليزية، وأجمع عدد كبير على موهبتها وعذوبة صوتها وتمكنها من الغناء بدون أخطاء.

شيرين عبد الوهاب برفقة ابنتيها مريم وهنا

المقطع تم تصويره داخل منزل شيرين عبد الوهاب، وظهرت ابنتها الصغرى هنا أمام ميكرفون محترف، وعلى الأرض صورة كبيرة لوالدتها، وقدمت المقطع بانسجام تام مع كلمات الأغنية، وتم نشر المقطع وتداوله عبر عدة حسابات أغلبها يخص روابط المعجبين بشيرين عبد الوهاب.

يذكر ان هنا هي الابنة الثانية لشيرين عبد الوهاب من زوجها السابق الموزع الموسيقي محمد مصطفى، وكانت الأضواء سابقا تتجه صوب شقيقتها الكبرى مريم، خاصة وأن الأخيرة كانت الأكثر ظهوراً برفقة شيرين، ولكن هنا نجحت في خطف الأضواء بأكثر من مناسبة مؤخراً بفضل شقاوتها وخفة ظلها.

الأضواء سابقا كانت تتجه صوب الابنة الكبرى مريم

وسبق أن كشفت شيرين، أنها بصدد تحضير “ميني ألبوم” إضافة إلى الألبوم الكبير مع شركة روتانا، ورفضت شيرين حسم مشاركتها في فيلم سينمائي غنائي استعراضي من إنتاج وليد منصور، وقالت عن خطوة التمثيل في حساباتها ولكنها لم تحسم مشروعها الجديد، كما طالبت بمراعاة أنها فنانة وبنفس الوقت زوجة لفنان معروف ويستحق الدعم.

شيرين رفضت وصف نبرة صوتها بالحزن والتعب، مؤكدة أنه مليء ب “الشجن” لأنها مشغولة بتسجيل أغنيات جديدة، وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج Mbc Trending: بحضر لألبوم هيكون مفاجأة كبيرة جدا، وبوعد الناس إنه هيكون ميني ألبوم، ومش عايزة أقول تفاصيل، لإن إحنا في زمن أي حاجة ممكن تتخطف.