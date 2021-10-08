تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقع فيديو للطفلة ساندرا ابنة الفنان السوري معتصم النهار ظهرت فيه وهي تقلد الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم في أحد مشاهدها من مسلسل “;صالون زهرة&” الذي بثت الحلقة الأخيرة منه الأربعاء الماضي.

ووثق مقطع الفيديو ساندرا، وهي تقوم بتقليد طريقة الفنانة نادين نجيم، في الاحتفال بصورة ساخرة بخبر حمل إحدى جاراتها في الحارة حيث كانت تزغرد وتقول “باركولها جاييها بوبو”.

بدورها أعادت نادين نسيب نجيم نشر صورة من مقطع الطفلة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على انستغرام، مبدية إعجابها الشديد بها وهي تقلدها، وعلقت: “ياحياتي يا ساندرا ياقلبي.. الله يخليلكن ياها” ورد معتصم النهار على النجمة اللبنانية بالقول:”والله يخليلك جيوفاني وهيفين حبيبات قلبي”.

وكان اسم “صالون زهرة” قد تصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية في عدد من الدول العربية، بعد اختتام الحلقة الأخيرة.

وكانت قد شهدت الحلقة الاخيرة من المسلسل بزواج (زهرة) من (أنس) حيث أقيم حفل زفافهما في الحي الذي شهد على كل أحداث العمل.

مسلسل صالون زهرة عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.