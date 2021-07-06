شاركت الفنانة المهرة البحرينية متابعيها على موااقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لابنها الوحيد تميم.

وظهر ابن المهرة البحرينية في الفيديو وهي تسأله “ماذا تريد؟” ليجيبها “أبغى عروس”.

ولم تقف المهرة البحرينية عند ذلك بل قامت بعرض عدد من صور الفتيات على ابنها وطالبته باختيار احدهن كعروس له وتعلق بدورها “والله ذوقك حلو”.

وقد اثار المقطع ردود فعل متباينة بين من اثنى على طرافة ابن المهرة البحرينية وبين منتقد لطرح مثل هذا الموضوع على طفل بهذا العمر.

يذكر ان تميم هو الابن الوحيد للمهرة البحرينية من زوجها المنتج والممثل عادل المسلم الذي كان يكبرها في (21) عاما والذي يقضي حاليا حكم بالسجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة، بعد ضبطه في قضية مخدرات.