تحرص الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بلحظات ترصد يومياتها مع عائلتها غير ان ابنها فاجأها برفضه القيام بتصويره في احدث الفيديوهات التي نشرتها عبر خاصية الستوريز على انستغرام.

وظهر كريستيانو رحمة، ابن سيرين عبدالنور، في الفيديو بينما كانت والدته تصوره بينما كان يقول لها “نو ماما”ويشير لها بالتوقف ورغم محاولاتها لجعله يقول اي شيء واصل رفضه قائلا “نو مادام”.

من ناحية أخرى، خطفت سيرين عبدالنور الانظار بإطلالتها في الحلقة التاسعة من برنامج “انت مين” المذاع على قناة “ام بي سي” حيث ارتدت فستان باللون التايجر مكشوف الصدر والاكتاف وذات فتحة من الامام.