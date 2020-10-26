مازحت الفنانة السورية جومانا مراد مواطنها الفنان سامر المصري اثناء تواجدهما في مهرجان الجونة مستعيدة ذكريات مسلسل “باب الحارة”.

، فقد نشرت جومانا مراد مقطع فيديو، عبر حسابها على انستغرام، جمعها بـ سامر المصري أثناء إجراء الأخير إحدى اللقاءات التليفزيونية لإحدى الفضائيات قبل أن تدخل كادر اللقاء وقالت “بتعرفوا مين شفت هلاء بتعرفوا مع مين مسكته؟” ثم قالت “ابو شهاب تخيلوا”.

وتابعت جومانا مراد ممازحة سامر المصري “مسكتك مع هذه البنت” ليجيبها ضاحكا “هذه المذيعة اميرة عم نعمل لقاء يا شريفة” ثم قال لها “سامحيني بنت عمي”.

يذكر أن سامر المصري تميز بدور “أبو شهاب” في ثلاثة أجزاء من مسلسل باب الحارة حيث كانت جومانا مراد تؤدي شخصية زوجته “شريفة”.