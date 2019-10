شاهد.. اجواء عيد ميلاد لجين عمران: شقة جديدة ومفاجأة من عائلتها

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

الله يحفظكم❤️ #لجين_عمران @lojain_omran #اسيل #أسيل_عمران #اسيل_عمران ‏#aseelomran ‏#aseel_omran ‏#aseelyoutube #عصابة_عمران #جوهرة_الخليج #الشعب_الاسولي #الجيش_الاسولي #العصابه_الاسوليه #اسيل_شعبج_يحبج #زهره_الخليج #نجمه_الخليج #فراشة_الشاشة_العربية #فراشة_الشاشة_العربية_اسيل_عمران ‏#aseelomranlovers ‏#aseelomranfans ‏#ultrasaseelomran ‏@aseel