شاهد.. اجواء عيد ميلاد لجين عمران: شقة جديدة ومفاجأة من عائلتها

شاركت الفنانة السعودية اسيل عمران عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو من حفل ميلاد شقيقتها الإعلامية “لجين عمران” الثاني والأربعين .
ويظهر الفيديو لحظة استلام لجين عمران شقتها الجديدة في جزيرة السعديات في ابو ظبي حيث فاجأتها عائلتها بالاحتفال بعيد ميلادها.
كما نشرت اسيل صورة لها مع لجين وعائلتهما وعلقت كاتبة: “لولو حبيبي كل عام وانت بسعادة وراحة ونجاح أكثر وأكثر 🎊 والله لا يحرمنا من بعض ومن نعمة العائلة”.
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