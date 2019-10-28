الصفحة الرئيسية فن شاهد.. اجواء عيد ميلاد لجين عمران: شقة جديدة ومفاجأة من عائلتها

شاهد.. اجواء عيد ميلاد لجين عمران: شقة جديدة ومفاجأة من عائلتها

بواسطة -
0 0

شاركت الفنانة السعودية اسيل عمران عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو من حفل ميلاد شقيقتها الإعلامية “لجين عمران” الثاني والأربعين .

ويظهر الفيديو لحظة استلام لجين عمران شقتها الجديدة في جزيرة السعديات في ابو ظبي حيث فاجأتها عائلتها بالاحتفال بعيد ميلادها.

كما نشرت اسيل صورة لها مع لجين وعائلتهما وعلقت كاتبة: “لولو حبيبي كل عام وانت بسعادة وراحة ونجاح أكثر وأكثر 🎊 والله لا يحرمنا من بعض ومن نعمة العائلة”.

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

الله يحفظكم❤️ #لجين_عمران @lojain_omran #اسيل #أسيل_عمران #اسيل_عمران ‏#aseelomran ‏#aseel_omran ‏#aseelyoutube #عصابة_عمران #جوهرة_الخليج #الشعب_الاسولي #الجيش_الاسولي #العصابه_الاسوليه #اسيل_شعبج_يحبج #زهره_الخليج #نجمه_الخليج #فراشة_الشاشة_العربية #فراشة_الشاشة_العربية_اسيل_عمران ‏#aseelomranlovers ‏#aseelomranfans ‏#ultrasaseelomran ‏@aseel

A post shared by Aseel Omran Fanz🇸🇦 (@aseel.omran2) on

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.