الصفحة الرئيسية فن شاهد.. احلام تثير غيرة متابعيها بهذا الفيديو!

شاهد.. احلام تثير غيرة متابعيها بهذا الفيديو!

بواسطة -
0 34
احلام الشامسي

احلام الشامسي

يتم تداول قطع فيديو من كواليس برنامج “ذا فويس”، تظهر فيها الفنانة الاماراتية أحلام وهي تضع اللمسات النهائية على إطلالتها قبل الظهور على الشاشة.

وقد حظي الفيديو بإعجاب محبي أحلام، كما أثار غيرة الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أعجب البعض بشكلها الجديد فيما توقف البعض الاخر عند ثرائها الفاحش وتمنى أن يملك مثل ثروتها.

اللافت أنه ظهر مع أحلام في الفيديو فريق عمل كامل، يهتم بتفاصيل جمالها وأناقتها وإطلالتها، علماً أن أحلام أصبحت تركز كثيراً على استعراض جمالها ولياقتها بعد أن خسرت نحو 20 كيلوغراماً من وزنها

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.