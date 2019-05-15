شاهد.. احلام تدافع عن شيرين وتكشف حقيقة خلافها مع هاني شاكر!

نفت النجمة الإماراتية أحلام وجود أي خلافات مع نقيب الموسيقيين المصريين هاني شاكر على خلفية توسطها لحل أزمة شيرين الاخيرة.

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وقالت الشامسي، خلال تصريح لبرنامج “عرب وود”، أنها مقتنعة أن شيرين لم تكن تقصد الإساءة لمصر، وعلقت قائلة: “إحنا بنحب مصر من حب الفنانين فيها، خاصة شيرين التي غنت ما شربتش من نيلها”، وحول ما تردّد عن رفض هاني شاكر وساطتها لحل الأزمة، أكدت الشامسي أن شاكر لم يرفض طلبها.

كما عبّرت الفنانة الإماراتية عن إعجابها بغناء شيرين باللهجة اللبنانية من خلال شارة “يا بتفكر يا بتحس”، وأبدت إعجابها بطريقة تصوير الفيديو كليب، يشار إلى أن النجمة الإماراتية أحلام من أكثر الفنانات اللواتي ساندن النجمة شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة.