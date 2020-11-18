حرصت الفنانة الاماراتية احلام على توجيه تهنئة خاصة الى الفنانة نوال الكويتية بمناسبة عيد ميلادها الـ 54 حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر ظهرت فيه وهي تغني اغنية “هابي بيرثداي”.

وقالت احلام بعد انهت أن الاغنية: “كل عام وانت بخير يا بعد الدنيا العمر كله يا حبيبتي يجعلك دايما شمعة منورة قولي امين” وتابعت “ولا يفرقنا ويخليلك يلي بين عيونك يا رب العالمين”.

وانهت احلام رسالتها بالقول: “كل عام وانت بالف خير يا الغالية”.

ياحياتي انتي اختي الغاليه لج معزه خاااصه عسي الله يطول ابعمرج واشوفك دائما متألقه ام فاهد الغاليه https://t.co/sEvCds2RWB — نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) November 17, 2020

وقد ردت نوال الكويتية على تهنئة احلام وقالت: “ياحياتي انتي اختي الغاليه لج معزه خاااصه عسي الله يطول ابعمرج واشوفك دائما متألقه ام فاهد الغاليه”.