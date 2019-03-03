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شاهد.. احلام تلفت الانظار بنحافتها وجمالها في فيديو جديد!

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احلام

احلام

تحرص الفنانة أحلام على إستعراض أناقتها ونحافتها بعد خسارتها للوزن الزائد، من خلال الفساتين التي تبرز جمال جسمها في كل المناسبات التي تشارك فيها مؤخراً.

وقد نشرت احلام مؤخرا فيديو جديد عبر حسابها على سناب شات استعرضت فيه رشاقتها ونحافتها بينما كانت تقف امام المرآة.

وقد ابدى متابعو النجمة الاماراتية اعجابهم برشاقتها ولوكها الجديد واناقتها.

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‏تصبحون على خير لاتنسون تكتبون لي لستت الاغاني اللي تحبون تسمعونها في رياض العز ⁧‫#الرياض‬⁩ 🇸🇦👸🏻 #ماشاءالله

A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi) on

يذكر انه من المنتظر ان تحيي احلام قريبا حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض حيث طلبت من متابعيها ان يختاروا الاغاني التي يريدون ان يسمعونها في الحفل.

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