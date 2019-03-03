شاهد.. احلام تلفت الانظار بنحافتها وجمالها في فيديو جديد!

تحرص الفنانة أحلام على إستعراض أناقتها ونحافتها بعد خسارتها للوزن الزائد، من خلال الفساتين التي تبرز جمال جسمها في كل المناسبات التي تشارك فيها مؤخراً.

وقد نشرت احلام مؤخرا فيديو جديد عبر حسابها على سناب شات استعرضت فيه رشاقتها ونحافتها بينما كانت تقف امام المرآة.

وقد ابدى متابعو النجمة الاماراتية اعجابهم برشاقتها ولوكها الجديد واناقتها.

لا تقول إنّك تِحبّ وينك و وين المحبه

لا تقول إنّك وِفيّ الوفى ضيّعت دربه

المحب مهما تصبّر دايمٍ شوقه يغلبه

الوفي يا نور عيني ما يخون اللي يحبه

آه واجرحٍ بقلبي وين أبلقى اليوم طبّه

بعت محبوبك يا غالي الوليف أرخصت قربه

ما رحمت دموع عينه و الونين اللي بقلبه #نجديه pic.twitter.com/f8oUr4cHXi — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) March 3, 2019

يذكر انه من المنتظر ان تحيي احلام قريبا حفلا غنائيا في العاصمة السعودية الرياض حيث طلبت من متابعيها ان يختاروا الاغاني التي يريدون ان يسمعونها في الحفل.