شاهد.. احلام: “توشحت بعلم بلادي الإمارت وبعلم بلادي السعودية”

أحيت الفنانة الاماراتية احلام مساء امس الاثنين حفلا في الرياض بمناسية اليوم الوطني السعودي 89.

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ووجهت أحلام الشكر لجمهورها ولشركة روتانا وهيئة الترفية لاختيارها الغناء في هذه المناسبة، وأشعلت أجواء الحفل بغنائها والأجواء الاستعراضية التي صاحبت غنائها، وقدمت مجموعة متنوعة من أغانيها مثل “تدري ليش” و “توشح بالخضار” التي أهدتها إلى السعودية في اليوم الوطني و “كيدي عظيم” وغيرها.

وظهرت احلام على المسرح متوشحة بالعلمين الاماراتي والسعودي وقالت: “اليوم توشحت بعلم بلادي الامارات وتوشحت بعلم بلادي السعودية وتشرفت وكبرت بكم وبحضوركم وبشوفتكم يا اغلى ناس يا حبايبي”.