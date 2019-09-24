شاهد.. احلام: “توشحت بعلم بلادي الإمارت وبعلم بلادي السعودية”

أحيت الفنانة الاماراتية احلام مساء امس الاثنين حفلا في الرياض بمناسية اليوم الوطني السعودي 89.
ووجهت أحلام الشكر لجمهورها ولشركة روتانا وهيئة الترفية لاختيارها الغناء في هذه المناسبة، وأشعلت أجواء الحفل بغنائها والأجواء الاستعراضية التي صاحبت غنائها، وقدمت مجموعة متنوعة من أغانيها مثل “تدري ليش” و “توشح بالخضار” التي أهدتها إلى السعودية في اليوم الوطني و “كيدي عظيم” وغيرها.
وظهرت احلام على المسرح متوشحة بالعلمين الاماراتي والسعودي وقالت: “اليوم توشحت بعلم بلادي الامارات وتوشحت بعلم بلادي السعودية وتشرفت وكبرت بكم وبحضوركم وبشوفتكم يا اغلى ناس يا حبايبي”.