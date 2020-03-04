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شاهد.. احلام في وصلة رقص على انغام محمد عبده.

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احلام

احلام

في تصرف عفوي ونادر، دخلت الفنانة الاماراتية أحلام في وصلة رقص على أنغام أغنية الفنان السعودي محمد عبده خلال حفل زفاف خاص أما جمع من النساء.

وظهرت أحلام في مقطع فيديو تم التقاطه من الحفل وتداوله رواد السوشيال ميديا مؤخراً بكثافة شديدة، حيث نهضت من مقعدها فور أن استمعت لصوت الفنان محمد عبده، وبدأت في التمايل والرقص حول القاعة التي احتضنت العرس الخليجي، مما أشعل ردود أفعال متباينة، حيث انتقد البعض تصرف فنانة العرب واتهموها بتقليد الفنانات المثيرات للجدل، بينما قال آخرون إنها تصرفت بعفوية في جمع يتضمن النساء فقط وليس هناك خطأ فيما قامت به.

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