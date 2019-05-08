شاهد.. احمد ادم عن باسم يوسف: لا يستطيع تقليدي!

حل الفنان المصري أحمد آدم، ضيف ثاني حلقات الموسم الثالث من برنامج «شيخ الحارة»، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على فضائية «القاهرة والناس».

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وقال أحمد آدم إن ما يتردد عن قيامه بتقليد باسم يوسف في برنامجه “بني أدم شو” لا أساس له من الصحة، موضحا أنه قام بتقديم برنامجه قبل منه، فما أقوم بتقديمه هو “الاستاند اب كوميدي” لا يستطيع أحد في الوطن العربي تقديمه حتى باسم يوسف.

وأضاف أن باسم يوسف كان يعلق في برنامجه “البرنامج” على صورة وأشياء من “اليوتيوب”، ولكن “أنا 90% من برنامجي يقوم على طريقة الارتجال بدون كتابة”.

وعن رأيه في باسم يوسف: “صعبان عليا بسبب فشل الدور الذي أتي به إلى مصر، فمن يلجأ للخارج ويستقوى بهم فهم خائن”، واختتم قائلا: “خد الشر وراح”.