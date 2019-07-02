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شاهد.. احمد الخميس بعد خلع زوجته مشاعل الشحي الحجاب: “هذا الشيء ما يخصني ابدا”

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مشاعل الشحي زوجها أحمد خميس

مشاعل الشحي زوجها أحمد خميس

علّق الإعلامي الإماراتي أحمد خميس، على ظهور زوجته الإعلامية مشاعل الشحي دون حجاب، في أحد مقاطع الفيديو.

وقال خميس: ”هذا الشيء ما يخصني أبدًا.. هذا الشيء يخص مشاعل.. هادا الشيء حرية شخصية منها إذا هي تريد ترتدي حجابها ترتديه“.

وأضاف، في مقطع فيديو له عبر ”إنستغرام“: ”إذا هي كانت تبي تلبس حجاب أهل الدين أو هي فقط تلبسه عشان أهلها قالولها على هذا الموضوع أنا ما عندي مشكلة“.

وتابع: ”للعلم أنا إذا قاعد أجبرها إنها تلبس شالتها وعبايتها، وبسبب ذلك يستوي الزعل ما بينا لأن أنا جبرتها على هالشي وهي من داخلها ما تبي تلبسه“.

واختتم: ”أقول لكم على شيء، أي قرار هي تاخذه أنا معاها.. موضوع الحجاب والعباية حرية شخصية لها والقرار في هذا الأمر يرجع لها“.

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