شاركت الفنانة والاعلامية المصرية انجي علي مقاطع فيديو من كواليس لقائها بمواطنها الفنان أحمد الفيشاوي في برنامج “أسرار النجوم” المذاع على “نجوم أف أم”.

وظهرت علي في احد هذه المقاطع وهي ترقص مع الفيشاوي على انغام مهرجان “أسود الارض”.

وكان الفيشاوي قد كشف، خلال اللقاء، أنه سيصدر أغنيته الجديدة (نمبر 2) للرد على الفنان محمد رمضان بنفس طريقته بالغناء، مشددا على أنه يتابع الأخير ويحب له أغنيتي (أنساي) و(مافيا).

وقال الفيشاوي “شغلنتنا الأرقام فيها بالمواسم، النهاردة فيه موسم العيد مثلا فينزل فيلم الأساتذة مثل كريم عبدالعزيز وأحمد السقا، ثم تجد أحدهم مسيطر والموسم الذي يليه مفيش حاجة اسمها بني آدم نمبر وان طوال الحياة، فأين الوقعة والفشل وتقع وتقوم وهي تجارب حياة، وهذا رأيي عن الأرقام بشكل عام”.

وأضاف: “أنا الوحيد اللي أقدر أرد على محمد رمضان لأني رابر، وزملائي الممثلين معندهمش المنصة للرد عليه، ومش عايز أشيل حاجة في قلبي”.