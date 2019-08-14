شاهد.. احمد حسن وزينب يتراجعان: “حنكمل عشان اهلنا”!

لم يمض 24 ساعة على اعلان اليوتيوبرز المصريين احمد حسن وزوجته زينب اعتزالهما مواقع السوشيا ميديا حتى ظهرا في فيديو جديد ليعلنا تراجعهما عن قرارهما.

وقال احمد حسن في الفيديو الجديد: “القرار الصح انه احنا حنكمل عشان اهلنا ونفسنا وعشان نعمل حاجة نحنا منحبها ولو في شخص واحد بس بتابعنا احنا حنكمل على شانه”.

وكان الثنانئي أحمد حسن وزينب قد نشرا سابقا فيديو عبر قناتهما الرسمية بعنوان “إحنا آسفين”، ليعلنا أنهما اعتزلا السوشيال ميديا معلنين انهما لن ينشرا مقاطع أخرى بعد ذلك.

وقدم أحمد حسن الاعتذار لمتابعيه، قائلاً: “إحنا وصلنا لحالة نفسية سيئة وصعبة.. وبقينا مش قادرين”.

كان اسم أحمد حسن وزوجته زينب قد تصدرا الأكثر بحثاً وتداولاً مؤخراً، وشن الكثير حملة هجوم عليهما واتهامهما باستغلال الطفلة الصغيرة «إيلين» في الحصول على المال من «يوتيوب»، حيث قدما أكثر من فيديو للصغيرة أثناء البكاء تارة وتارة أخرى أثناء قيامها بجلسة تصوير استمرت لفترة طويلة لا تناسب عمرها.