يحرص الفنان المصري احمد حلمي على التواصل مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بطريقته الفكاهية والتي كان اخرها مقطع فيديو من وحي الصيام في شهر رمضان.

وظهر احمد حلمي في فيديو جديد، نشره عبر خاصلة الستوريز على حسابه على انستغرام، وهو يسير بينما كان يقول: “قلت اتمشى قبل الفطار شوية حسبتها غلط واحد صاحبي كان معاي نزلني في حتة قلت له ماشي نزلني هنا وارجع مشي رياضة حسبتها غلط”.

وتابع “نزلني بعيد اوي وتقريبا حاوصل على السحور” ثم قال وهو يلهث “ماية ماية”.

وعاد حلمي ونشر بعد عدة ساعات مقطع اخر ظهر فيه وهو يسير ليلا وقال “قربت اوصل اهو هانت ربي الحق السحور بس حافطر واتسحر”.

وقد اثار الفيديو تقاعلا واسعا من قبل حلمي والذين اشاد معظهم بطرافته حيث جاءت معظم التعليقات على الشكل التالي “عس” و “مهضوم” بينما علق اخرون على دور زوجته منى زكي في مسلسل “لعبة نيوتن” حيث كتب احدهم “مين اي عاملك الفطار اصلا و الهانم بعيد في امريكا تولد “.