شارك الفنان المصري أحمد سعد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة له تجمعه بخطيبته علياء بسيونى، وذلك أثناء تواجدهما على الشاطئ للاستمتاع بإجازة الصيف.

وظهر أحمد سعد وخطيبته فى مقطع فيديو قصير وهما يلهوان على “أرجوحة” خشبية بالشاطئ.

يأتى هذا بعد أيام قليلة من مشاركة الفنان أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه صورة له من خلال حسابه على موقع “إنستجرام”، والتى تجمعه بخطيبته علياء، وذلك أثناء تواجدهما فى الجيم، حيث نشر سعد الصورة عبر خاصية إنستجرام، كذلك نشر صورة عبر حسابه على إنستجرام، تجمعه بالنجم عمرو سعد.