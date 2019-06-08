شاهد.. ارملة محمد نجم لـ وائل الابراشي: “والله ما حسيب حقه”

حرص عدد كبير من نجوم الفن والاعلام في مصر على أداء واجب العزاء في الفنان المصري الكوميدي محمد نجم، الذي وافته المنية صباح الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 75 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكان من بين المشاركين الاعلامي وائل الابراشي والذي رصدت كاميرا موقع “الوطن” المصري محادثة له مع ارملة الراحل قالت فيها: “أنا مش هسيب حقه، والله العظيم ما هسيب حقه، إنت قولت لشريف لما بابا يقوم يرد لكن بابا مقامش ومات” وتابعت: “عشان اللي حصل ده أنا مش هسيب حقه.. حق محمد نجم مش هسيبه”.

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وقد أثارت كلمات ارملة نجم الكثير من اللغط والتخمينات لمحاولة تفسيرها، حيث ربطها البعض بحلقة الفنان أحمد آدم في برنامج “شيخ الحارة” والتي عرض خلالها مقطع فيديو للنجم الراحل ينتقد فيه آدم، والذي جعل الأخير يرد بأن محمد نجم دخل مرحلة الشيخوخة ولا يميز ما يقوله.