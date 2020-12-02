سخرت الاعلامية اليمنية أروى من تغزل الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم بمواطنها عبدالرحمن المطيري ووصفه بأنه الرجل الاجمل على مستوى الخليج العربي واصفة ما يحدث هذه الفترة على السوشيال ميديا بأنه “شيء مش طبيعي”، حسب تعبيرها.

ونشرت أروى فيديو مطولا عبر حسابها على “سناب شات”، بدأته بالقول: “الفترة هذه عايشين كلنا على موضوع أجمل رجل في العالم أو في السوشيال ميديا أو في الخليج.. فإحنا عايشين بس على هذا السجال هذه حبته وهذه معجبة فيه وهذه شافته بعينها أجمل رجل وصاروا يطالعوا صور بأسنانه قبل وبعد”.

وبينت أنها تستحي أن تختار رجلا مناسبا ليمثل أمامها كليب أغنية من أغانيها وإذا طلب منها المخرج ذلك ترفض في أغلب الأحيان وتطلب منه أن يختاره هو بشرط أن لا يكون أقصر منها لكي تستطيع أن ترتدي كعبا عاليا وقالت: “فأنا ولا مرة اقدرت اروح اقول على رجل اذا حلو يطلع معي او ما حلو وهذا شغل وهذا من حقي انا دافعة فلوس علشان يجي مودل معي ومع ذلك كنت استحي” وتابعت ضاحكة “فاللي قاعد يصير فينا هالايام شي مش طبيعي”.

كما اوضحت انها لا تحبذ ان يكون الرجل جدا جميل, وقالت “انا زوجي الحمدالله جميل وجهه حلو سموح بس انه جميل البنات تطيح عليه وتعتبره مودل والله لا ما كنت اتمنى ابدا لاني ساحسه هو البنت وانا الرجل” واضافت “بالعكس انا لا اعتبر ان الرجل يكون وسيم او حلو شيء مهم بل ان يكون فيه خشونة ومسؤوليه هذا الذي يعني لي انما يكون شعره اصفر وعيونه خضر وما دري كيف صاير ولا يعني لي الموضوع”.

وكانت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم قد اثارت الجدل مؤخرا بعد وصفها مواطنها مشهور سناب عبد الرحمن المطيري بأنه أوسم شاب خليجي وما تبع ذلك من تعليقه على الموضوع وقوله انه لن يدفع لها مهرا اكثر من 20 الف ريال لترد انها تعتبره اخ ولا تفكر في الزواج في الفترة الحالية.