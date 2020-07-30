علقت الفنانة والمذيعة اروى على قضية غسيل الاموال المتورط بها عدد من مشاهير السوشيال ميديا والتي تحقق فيها النيابة العامة الكويتية.

في البداية، أكدت اروى، في فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، أنها ليست مع التسرع في الحكم على الناس قائلة “انا ما عندي شي ضد حد وكل حد بريء حتى تثبت ادانته ومش مفروض ان نوجه لوم لاي احد”.

وتابعت اروى “لكن لو فعلا هذا الشيء مظبوط وهؤلاء الناس عندهم هذا الكم من النعمة بسبب تبييض الاموال اقولهم الله يسامحكم لان انتم حببتم الناس في الحرام للاسف”.

واضافت ان الكثير من الناس اصبحوا يتمنون ان يشاركوا في هذه الجريمة ان كان مردودها مرتفعا بهذا الشكل ولا يعرفون ان هذا الشيء حرام ويشمل قضايا مثل تجارة الاسلحة والمخدرات.

وختمت اروى كلامها بالقول “ما دخلني بأي اسم من اللي ذكروهم واكيد الله لن يسامحكم”.