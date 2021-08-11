نشرت إحدى صديقات الفنانة ” نيللي كريم ” صورا للأخيرة عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام من خلال خاصية الاستوري من استعدادادات نيللي لعقد قرآنها وزفافها على لاعب الإسكواش السابق ” هشام عاشور ” المقرر إقامته اليوم الأربعاء .

وظهرت نيللي كريم في الصور وهي بداخل غرفتها وتضع اللمسات الأخيرة من الماكياج وتصفيف الشعر .. كما ظهرت في إحدى الصور وهي تضع طرحة الزفاف وكتبت صديقتها في تعليقها عليها : ” يحدث الآن ” .

يذكر أنه كان من المقرر إقامة عقد قرآن وحفل زفاف نيللي كريم يوم الإثنين الماضي إلا أنها قررت تأجيله حدادا على وفاة الفنانة ” دلال عبد العزيز ” التي رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي .

وسيقام الحفل في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي وسيكون مقتصرا على حضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء .