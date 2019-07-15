شاهد.. اسيل عمران في مقطع طريف مع كلبين في ميلانو

نشرت الفنانة السعودية اسيل عمران مقطع فيديو طريف عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه أثناء جلسة تصوير في مدينة ميلانو الايطالية.
اسيل عمرن علقت على الفيديو قائلة: “هنا كان مفروض نصور لغلاف مجلة ماري كلير بشوارع ميلان”.
وتابعت: “شفنا امرأة كبيرة معاها هالكلبين استأذناها اذا ممكن نستخدمهم للتصوير وبهدلوني 🤣😂مايرضو يمشو او يتحركو إلا مع صاحبتهم🤦🏻♀️”.
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هنا كان مفروض نصور لغلاف مجلة @marieclairearabia بشوارع ميلان وشفنا مرأه كبيرة معاها هالكلبين استأذناها اذا ممكن نستخدمهم للتصوير وبهدلوني 🤣😂مايرضو يمشو او يتحركو إلا مع صاحبتهم🤦🏻♀️
وكانت اسيل عمران قد نشرت سابقا صورة ظهرت فيها بإطلالة شبابية أنيقة بفستان ناعم منسدل من ميرا حايك، بتداخلات الكتل اللونية من الوردي الفاتح إلى الأصفر والموف والأبيض.
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من موقع التصوير مع @lorealmiddleeast @lorealmakeup 💄 قريباً…….