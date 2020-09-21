تعيش الفنانة السورية أصالة حالة من الفرحة، بعد نجاح ألبومها الأخير “لا تستسلم” الذي طرحته خلال الفترة الماضية والذي حقق عددا كبيرا من المشاهدات،

وبهذه المناسبة فاجأت شام الذهبي وشقيقها خالد الذهبي والدتهما بإقامة حفل عائلي احتفالا بنجاح الألبوم وسط أجواء من الرقص والغناء.

وشاركت شام الذهبي متابعيها بمجموعة فيديوهات وصور من الاحتفالية العائلية التي جمعتها بوالدتها وأشقائها وعددا من أقاربهم عبر حسابها على موقع إنستجرام، حيث صمم أبناء أصالة تورتة ضخمة لها بمناسبة نجاح الألبوم.

من ناحية اخرى، لم تعلق اصالة او ابنتها شام على الانباء المتداولة حول انفصال الاخيرة عن خطيبها خطيبها الطبيب معتز نصير بعد أقل من شهرين من حفل الخطوبة.







