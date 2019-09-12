شاهد.. اصالة تسخر من بلوك احلام: “انا من هديك اليوم لليوم ساعة ما نمت”!

علقت الفنانة السورية أصالة نصري، على خلافها مع الفنانة الإماراتية أحلام، بعدما وضعتها الأخيرة في قائمة الـ “بلوك”، ساخرة: “انا من هديك اليوم لليوم ساعة من نمت.. ما نمت عيني ما غفلت على قول امي”.

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وأشارت خلال لقائها ببرنامج “معكم”، المذاع على قناة “سي بي سي”، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، إلى أنها لم تحظر الفنانة أحلام من لائحة المتابعين لها على تويتر، معقبة: “ما عملت سيبتها حبيبتي عصبية ومتضايقة ويمكن عندها حق”.

ولفتت إلى أنها لم تندفع للرد على أخطاء أحلام في حقها، على عكس طبيعة شخصيتها التي تتسم بعدم الصمت عند التجاوز في حقها.

ويشهد الوسط الفني، أزمة بين الفنانة السورية أصالة والإماراتية أحلام، بعدما قامت الأخيرة بحظر أصالة ومنعتها من متابعتها على حساباتها عبر وسائل التواصل.