أطلت الفنانة السورية أصالة في لقاء تليفزيونى على شاشة تلفزيون الجديد في مقابلة أجرتها خلال زيارتها الأخيرة إلى لبنان.

وأشادت اصالة، خلال المقابلة، بقوة شخصيتها قائلة: “تعرف إنو بس مؤخرًا أيقنت أننى قوية، كل عمرى بيقولوا عنى قوية وأنا مش حابة هالكلمة تنقال عنى، رفضتها تمامًا، أنا بحس حالى كتكوتة كلى شبر ونص مش معقول كون قوية.. وبعدين أكيد ظالمنى والله أنا كتير طيبة قوية بس طيبة”.

وتابعت اصالة: “إنما بآخر أربع خمس شهور، نعم، أيقنت أننى قوية كتير، ما أظننى شفت حدا بقوتى، لأننى تجاوزت ظروف ومحن صحية واجتماعية ونفسية مميتة، تجاوزتها كلها بس لأنى قوية، وصرت يمكن أكثر مرة بحب حالى، وبحب شكلى وبحب جسمى، وبحب وشى وبحب شعراتى، بطلت حط عدسات، مافى أى شىء يغلوش على الحقيقة اللى أنا بحبها، لون عينى من جوا، no extensions، شو رأيك إنو كمان مابدى أصبغ وطلعت شيباتى “الشعر الأبيض”، بدى شوف شعراتى، بدى شوف كيف الله راسمهم”

وفى حديث عن تجاربها الصعبة خاصة بعد طلاقها الأخير من المخرج طارق العريان، قالت أصالة “أنا ولا مرة انكسرت، أنا يمكن زعلت بس ما انكسرت، أنا بالمرتين، وخاصة المرة الأخيرة كانت خبطتى كانت كتير كتير قوية، إنما خلتنى صير أحلى ما عندى، وما توقعت أكون هيك فى حياتى، من حيث كل شى، كل شئ تقوى كل شئ انثقل مبادئ انثقلت وكل شى صار مضبوط فى مكانو، وشام كذلك مش راح تنكسر عمرها، لأنها مسلحة بكل شئ قوى أمها وعلمها وكفاحها وعيادتها وحب الناس لها وأصدقائها وأصحابها، وكل هذا بيسلح من جوه وما بيكسر”.