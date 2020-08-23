ناشدت الفنانة اللبنانية إليسا، جمهورها في العالم العربي التبرع للبنان لتجاوز الازمة التي يعيشها عدد كبير من المواطنين اللبنانيين بسبب الاضرار الكبيرة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت في الرابع من شهر اغسطس/اب الجاري.

وكشفت اليسا عن التبرعات التي قدمتها شخصيا لعدد من الجمعيات مؤكدة أنها ستتبرع بالمزيد في الفترة المقبلة خاصة وان اللبنانيين يحاولون استباق فصل الشتاء.

وأكدت إليسا في تصريحات تلفزيونية أنها تعرف أنها ستتعرض للهجوم ودائمًا ما يحدث هذا لها ولغيرها من الفنانين إلا أنها أكدت أن ما يهمها وصول صوتها للبنانيين المنتمين إلى لبنان، وليس للذباب الإلكتروني الذي يشن الهجوم عليها في مواقع التواصل الاجتماعي.

وانهارت إليسا بالبكاء من عندما تذكرت الشباب الذين رحلوا ضحايا لانفجار مرفأ بيروت، مجددًة تعازيها لكل من تضرر من هذا الحادث فقالت: “بدي جدد التعازي لكل اللي خسروا اللي بيحبوهن ما في شي بيتعوض ما في حدا بيتعوض”.

وتابعت الفنانة اللبنانية قائلًة: “أنا ما عندي ولاد وبعده زعلانة على الشباب اللي راحو.. كلن شباب.. الجيل الجديد.. الجيل اللي صار كل ما بفتكر الموضوع غصب عني ببكي مثلي مثل غير مش عشان أنا عندي إحساس أكتر”، معربة عن فخرها بلبنانيتها وكل لبناني نزل على الطريق ينظفه.