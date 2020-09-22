احتفلت الإعلامية اللبنانية جيسيكا عازار بعيد ميلادها الـ 34 بحضور العديد من الأسماء اللامعة منهم مصمم الأزياء نيكولا جبران، والفنانة أصالة، عادل كرم، نيشان، ريما نجيم.

ونشرت جيسيكا عازار مقاطع فيديو من حفل عيد ميلادها عبر خاصية الستوريز على حسابها على إنستغرام حيث ظهرت وهي ترقص على أنغام أغنية “انزل يا جميل في الساحة” للفنان وليد توفيق.

كما نشرت جيسيكا مقطع فيديو يرصد كافة الحضور في الحفل وعلقت كاتبة: “أنا ممتنة لأنني تمكنت من قضاء الوقت مع أحبائي في عيد ميلادي، على الرغم من كل شيء يحدث، من المفترض أن نستمتع بالحياة، وعلى الرغم من أن عملنا من أجل لبنان أفضل لم ينته، كان من الجيد أن نتراجع خطوة إلى الوراء ونستمتع باليوم مع الأشخاص الذين نحبهم”.

يشار إلى أن جيسيكا عازار هي مذيعة لبنانية عملت لسنوات كمذيعة أخبار في قناة “أم تي في” ، كما تصدر اسمها في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام بعد انتشار أنباء عن وجود قصة حب تجمعها بالفنان وائل كفوري، خاصة بعد حضورها عيد ميلاده العام الماضي، وظهورها برفقته بلقطات رومانسية.