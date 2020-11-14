فاجأت المذيعة الأردنية آية خياط متابعيها على حسابها على انستغرام بعد فترة من الغياب للتحدث عن حياتها الخاصة بعد وفاة جنينها في الشهر السابع بسبب ضرر كبير في الدماغ بشكل مفاجئ وما تبع ذلك من تخلي زوجها عنها.

وعبرت آية خياط لمتابعيها عن حزنها الشديد لفقدان طفلها، مشيرة أن الألم أكبر بانفصالها عن زوجها بعد يومين فقط من وفاة الجنين، وقالت من خلال ستوري عبر صفحتها على “إنستغرام”: “خسرت كل شي والموقف الصّعب عشته بالغربة بعيدة عن أهلي.. واللي ما بتعرفوا اني جوزي اختار انه يتخلى عني وما يوقف جمبي”.

ويأتي انفصال المذيعة الأردنية عن زوجها بعد زواج استمر حوالي العام، وقالت: “والصدمة انه الشخص اللي اخترته يكون شريك حياتي وسندي بهالدنيا، بأصعب موقف بتعرضله بحياتي بتخلى عني.. شفت اني مستحيل أقدر أكمل بهاد الزواج وقررت انه ننفصل وجوزي ما مانع الموضوع.. نسيني ونسي ابنه ورجع لحياته الطبيعية”.

ووجهت آية خياط نصيحة للنساء المتورطات بالعلاقات المؤذية بأن يخترن الانفصال، معتبرة أن الوحدة أفضل من الاستمرار بعلاقة غير سعيدة.

وصارحت آية خياط متابعيها بأنها تعاني الوحدة في الغربة: “أنا ما بقدر أكذب عليكم وأقلكم نفسيتي منيحة ورجعت على طبيعيتي.. أنا لسة بدي وقت.. الحمد الله ربنا اختار الأحسن لإلي”.

وكانت آية خياط قد ودعت متابعيها عبر إحدى القنوات الأردنية قبل 9 شهور بسبب انتقالها مع زوجها الذي يحمل الجنسية اللبنانية للعيش خارج المملكة الأردنية والانتقال لمدينة دبي.