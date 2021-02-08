روى الفنان التونسي شريف علوي، لأول مرة عن قصة حبه للفنانة المصرية ليلى علوي والتي لم تكتمل بسبب رفض والدتها الارتباط به، مؤكدا أنه كان يحبها كثيرا منذ أن رآها لأول مرة بمهرجان القاهرة السينمائي.

وقال شريف علوي، خلال استضافته في برنامج “فكرة سامي الفهري” على قناة “الحوار التونسي”، ردا على سؤال: “التقيت بليلى علوي في كواليس أحد المهرجانات السينمائية عام 1984، وللحظة الأولى خطفتني فكانت في غاية الجمال والسحر ونشأت قصة حب كبيرة بيننا وتمنيت الزواج منها”.

وأكمل: “هناك بعض المشاكل التي منعتنا من الارتباط وهي والدتها والتي كانت تمنع زواجها مني أو من أي شخص عموما في ذلك الوقت، وبعد رفضها لي بفترة اقتنعت والدتها وتزوجت بشخص آخر وبعد فترة التقيتها بمهرجان القاهرة السينمائي عام 1998، ومنذ ذلك الحين لم نتواصل”.

يذكر أن ليلى علوي تزوجت مرة واحدة كانت من رجل الأعمال منصور جمال عام 2007 و انفصلت عنه عام 2015 ولها ابن واحد بالتبني يدعى خالد.