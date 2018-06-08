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شاهد.. الحرب تبدأ بين بنات عمرو دياب من زينة عاشور وشيرين رضا.. ما علاقة دينا الشربيني!

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دينا الشربيني تقوم بخطوة مفاجئة بعد عودة عمرو دياب لزوجته السابقة

يبدو أن حرباً غير معلنة بدأت بين بنات النجم المصري عمرو دياب، من زيجات مختلفة.

ونشرت جنا ابنة عمرو دياب صوراً عائلية تجمع والدها بوالدتها زينة عاشور، خلال حفل تخرج ابنيه التوأم كنزي وعبد الله من إحدى المدارس البريطانية في لندن.

وردّت نور ابنة دياب الكبرى من طليقته الفنانة شيرين رضا، بنشرها صورة جمعتها بوالدها والفنانة دينا الشربيني، بالتزامن مع تقارير حول زواج “الهضبة” من الأخيرة بعيد انتهاء شهر رمضان الجاري في جزيرة ميكونوس اليونانية.

واللافت أن الصورة الأخيرة تم اخذها في لندن، ما يظهر عدم حضور نور حفل تخرج شقيقها. amr diab family yy

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