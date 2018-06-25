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شاهد.. الحريري في زفاف أخيه من امه بالأردن.. “يا سعد لو تشوفه”

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شاهد.. الحريري في زفاف أخيه من امه بالأردن.. "يا سعد لو تشوفه"

شاهد.. الحريري في زفاف أخيه من امه بالأردن.. "يا سعد لو تشوفه"

حرص رئيس الحكومة #سعد_الحريري على مشاركة والدته نضال بستاني وأخيه غير الشقيق نور النعيمي فرحتهما بمناسبة عقد قران الأخير، إذ توجّه إلى الأردن لهذا الغرض في زيارة لبضع ساعات.

في مقطعي فيديو انتشرا في مواقع التواصل الاجتماعي، حضر الحريري زفاف أخيه غير الشقيق على وقع أنغام أغنية “يا سعد لو تشوفه” للفنان الأردني عمر عبداللات، نزل السلالم ترافقه والدته التي أطلّت بفستان أخضر، فيما نطقت ابتسامتها بشوق وسرور لرؤية ابنها.

مشهد أخوي جميل ظهر فيه الحريري يقبّل أخيه وزوجة أخيه، على وقع الأغنية نفسها، ليعود ويقف بجوار والدته فيما ردّد الحضور كلمات الأغنية كلفتة منهم للترحيب في شكل خاص بالحريري.

يذكر أنّ نور هو أخ الحريري من والدته العراقية الأصل بستاني التي تعيش في الأردن بعد زواجها من رجل آخر، وإنجابها ثلاثة أولاد منه، في أعقاب طلاقها من الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

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