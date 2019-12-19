شاهد… الدكتورة خلود بالفستان الابيض في عيد ميلادها وهذه هدية امين لها!

احتفلت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود بعيد ميلادها حيث ظهرت في فيديوهات نشرتها على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بالفستان الابيض.

كما ظهر زوجها الموديل امين وهو يلبسها المجوهرات بهذه المناسبة، فيما بدت على خلود السعادة وقالت له: “امين اكتشفت انك تحبني لانك عارف شو احب وتعرف ذوقي” فيما رد امين ضاحكا “ما وراك غير الخساير”.

وكانت خلود قد نشرت صورة لها مع عائلتها عبر حسابها على انستغرام وعلقت عليها قائلة: “ولادة القمر: ١٨/١٢/١٩٨٨.. الساعة ١٢ الظهر.. مثل هالحزة بالضبط💙💉🌏 … كان يوم مطر و غيوم كثيرة .. كانت امي بتسميني قطر الندى بس الحمدالله ما تهورت و سمتني خلود . … اليوم عيدميلادي احلى و مميز اكثر مع توائمي الثلاثة 💙💙💙 . الله لا يحرمني منهم و يديم وجودهم حولي كل سنة لانهم اغلى ما املك 💙💉 … كل عام و انا بخير 🎂٣١ سنة💙 “.