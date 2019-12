شاهد… الدكتورة خلود بالفستان الابيض في عيد ميلادها وهذه هدية امين لها!

View this post on Instagram

. ولادة القمر: ١٨/١٢/١٩٨٨ الساعة ١٢ الظهر مثل هالحزة بالضبط💙💉🌏 . كان يوم مطر و غيوم كثيرة . كانت امي بتسميني قطر الندى بس الحمدالله ما تهورت و سمتني خلود . . اليوم عيدميلادي احلى و مميز اكثر مع توائمي الثلاثة 💙💙💙 . الله لا يحرمني منهم و يديم وجودهم حولي كل سنة لانهم اغلى ما املك 💙💉 . . . كل عام و انا بخير 🎂٣١ سنة💙 . . . #خلود_امين #دكتوره_خلود #عيد_ميلاد_خلود