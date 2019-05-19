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شاهد.. الدكتورة خلود بـ الكاراكو الجزائري

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الدكتورة خلود بـ الكاراكو الجزائري

الدكتورة خلود بـ الكاراكو الجزائري

نشرت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود مجموعة صور جديدة لها أطلت فيها على متابعيها باللباس التقليدي الجزائري المعروف باسم الكاراكو.

وكشفت الدكتورة خلود انها اعتمدت هذا اللباس في غبقتها الرمضانية قائلة: “فيه فخامة و جمال و لعيون اهل الجزائر لبسته بعد . يسعدني و يشرفني اني ألبس الزي التقليدي الجزائري الكاراكو الجزائر”.

كما كشفت الدكتورة خلود معنى الغبقة حيث قالت: ” الغبقه عاده من عاداتنا بالكويت و يمكن بالخليج تكون عادة رمضانية و نسميها غبقه رمضانية … الغبقه الرمضانية تجمع بين الاهل و المعارف و يكون الاكل شعبي مثلا مجابيس و مرقوق و هريس و .جريش و قبوط يعني هالسوالف الحلوة .”

واضافت الدكتورة خلود: “بس طبعا بوقتها الحالي تغير المنيو 😂 ..و الملابس تكون تراثية دراريع و بخنق يعني ملابس تراثية . و الحين حتى اللبس تغير صار فخم و حيل هلاهل و فساتين فخمه و تبرق ..”

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. . #كراكو_جزائري . 🇩🇿 . وايد سألتوني عن معنى غبقه!! . غبقة معناتها اي شي ينوكل او ينشرب في العشا . و الغبقه عاده من عاداتنا بالكويت و يمكن بالخليج تكون عادة رمضانية و نسميها غبقه رمضانية . الغبقه الرمضانية تجمع بين الاهل و المعارف و يكون الاكل شعبي مثلا مجابيس و مرقوق و هريس و .جريش و قبوط يعني هالسوالف الحلوة . بس طبعا بوقتها الحالي تغير المنيو 😂 . . و الملابس تكون تراثية دراريع و بخنق يعني ملابس تراثية . و الحين حتى اللبس تغير صار فخم و حيل هلاهل و فساتين فخمه و تبرق . . بما اني علمتكم معنى الغبقه.. . شنو تسمون الغبقه بلهجتكم؟ . . .

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