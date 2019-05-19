شاهد.. الدكتورة خلود بـ الكاراكو الجزائري

نشرت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود مجموعة صور جديدة لها أطلت فيها على متابعيها باللباس التقليدي الجزائري المعروف باسم الكاراكو.

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وكشفت الدكتورة خلود انها اعتمدت هذا اللباس في غبقتها الرمضانية قائلة: “فيه فخامة و جمال و لعيون اهل الجزائر لبسته بعد . يسعدني و يشرفني اني ألبس الزي التقليدي الجزائري الكاراكو الجزائر”.

كما كشفت الدكتورة خلود معنى الغبقة حيث قالت: ” الغبقه عاده من عاداتنا بالكويت و يمكن بالخليج تكون عادة رمضانية و نسميها غبقه رمضانية … الغبقه الرمضانية تجمع بين الاهل و المعارف و يكون الاكل شعبي مثلا مجابيس و مرقوق و هريس و .جريش و قبوط يعني هالسوالف الحلوة .”

واضافت الدكتورة خلود: “بس طبعا بوقتها الحالي تغير المنيو 😂 ..و الملابس تكون تراثية دراريع و بخنق يعني ملابس تراثية . و الحين حتى اللبس تغير صار فخم و حيل هلاهل و فساتين فخمه و تبرق ..”