شاهد.. الدكتورة خلود بـ الكاراكو الجزائري

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

. . #كراكو_جزائري . 🇩🇿 . وايد سألتوني عن معنى غبقه!! . غبقة معناتها اي شي ينوكل او ينشرب في العشا . و الغبقه عاده من عاداتنا بالكويت و يمكن بالخليج تكون عادة رمضانية و نسميها غبقه رمضانية . الغبقه الرمضانية تجمع بين الاهل و المعارف و يكون الاكل شعبي مثلا مجابيس و مرقوق و هريس و .جريش و قبوط يعني هالسوالف الحلوة . بس طبعا بوقتها الحالي تغير المنيو 😂 . . و الملابس تكون تراثية دراريع و بخنق يعني ملابس تراثية . و الحين حتى اللبس تغير صار فخم و حيل هلاهل و فساتين فخمه و تبرق . . بما اني علمتكم معنى الغبقه.. . شنو تسمون الغبقه بلهجتكم؟ . . .