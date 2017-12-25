شاهد… السبكي يسأل سكوت إدكنز ان كان يتحدث الانكليزية! فن

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نشر المنتج المصري محمد السبكي، مقطع فيديو جديد، من كواليس تصوير فيلم “حرب كرموز”، أظهر من خلاله مدى طرافته في التعامل مع أبطال الفيلم.

وظهر “السبكي”، في هذا المقطع، والذي نشره عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام”، وهو يسأل مع النجم العالمي “سكوت إدكنز”، ان كان يتكلم الانكليزية.

“حرب كرموز” بطولة أمير كرارة، وغادة عبد الرازق، ومصطفى خاطر، وبيومي فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازي، ومحمد عز، ومايان السيد، وإيمان العاصي، وفتحي عبد الوهاب، وروجينا، قصة محمد السبكي، وسيناريو وإخراج بيتر ميمي.