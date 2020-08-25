أثارت نجمة السوشيال ميديا السعودية ايناس الحنطي، موجة من الجدل والغضب بين الناشطين السعوديين بعد دعوتها الفتيات إلى تخفيف التستر بحجة تبسيط التعامل مع الرجال.

وظهرت ايناس الحنطي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات” قالت فيه: “ثقافة المجتمع الذي نعيش فيه أن المرأة كلما تسترت تبني حواجز بينها وبين من ليسوا محارم لها أو الأطراف الأخرى، وبالذات المنقبة لا يتقرب منها الرجال ليتعاطوا معها بسهولة”.

وتابعت إيناس: “كلما قل التستر كل ما قلت الحواجز، وكان التعامل أكثر سهولة وبساطة”.

وأضافت الحنطي: “لاحظت أننا نتهم إلى النظرة، نظرة المحجبة إلى غير المحجبة، نُركز بها أكثر من اللازم، والمشكلة ليست في ذلك، ولكن في تقييمنا لنظرة الناس، من لديه ثقة في نفسه لا يهمه رأي الناس، أنا ما راح أقول ما ودنا المدح ولكن مو معناه أن سعادتي اللحظية تعتمد على اللي حولي أنا أعجبهم ولا لأ”.

وأثارت إيناس الحنطي غضب الناشطين الذين اتهموها بإثارة الفتنة في المجتمع ودعوة المرأة للتمرد على حجابها وسترها، فدشنوا هاشتاج #اخرسي_إيناس_الحنطي للرد عليها.