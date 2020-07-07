كشفت خبيرة المكياج السعودية بدور البراهيم عن ندمها الشديد لصرفها مهرها بالكامل والذي يقدر بمليون ريال، حوالي 266 ألف دولار امريكي، على التسوق وشراء أشياء ليس لها ضرورة أثناء قضائها لشهر العسل في فرنسا.

وقالت بدور البراهيم في مقطع فيديو نشرته على احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي :”كنت في نقاش مع صديقاتي وأهلي ما أدري إيش قلت أنا إنه غالي.. راح قالولي الحين انتي معك مليون.. قلت الحين إيش مليون ما هو راح خلاص كله قضيت به وصرفت على منتجاتي في المصانع وأصبح ما عندي شيء يفكروا أن عندي كنوز”.

وتابعت: “يعني أي حد عنده ثروة بيعرف إنه إيش المليون هذه ولا شيء.. أهو رحت فرنسا المليون طارت وكنت أتصور وأنا بشتري كل شيء .. اللهم لا تعاقبني على اللي سويته في فرنسا”.

وأضافت: “يعني كنت متحسرة على كل اللي شريته.. يعني يا ريت حد عطينا كف على كل التبذير ده.. يعني مئات الآلاف انصرفت على شنط وجاكيتات وإكسسوارات وساعة .. لو يرجع بيا الزمن قسما بالله ما صرفت المبالغ هذه على هذه الأشياء لأنه في أشياء أهم.. يلا الله بياخد شيء ويعوضنا بإذن الله بشيء أحسن منه”.