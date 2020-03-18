شاهد.. فوز الفهد تحتفل بزفافها وفخامة مجوهراتها تخطف الانظار!

أعلنت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد زواجها، فيما دعت متابعيها إلى مشاركتها فرحتها بالزواج من رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف.

ونشرت الفهد عبر حسابها على سناب شات مجموعة من مقاطع الفيديو القصيرة خلال حفل الزفاف وأثناء ارتدائها الفستان الأبيض، ولحظات ارتداء القطع الذهبية.

وأكدت فوز الفهد أنها نظمت حفل زفاف صغير وعائلي تنفيذاً لتوجيهات الدولة بشأن فيروس كورونا، داعيةً إلى خلاص البلاد من هذا الوباء، فيما أشارت إلى أنها ستنشر مقاطع فيديو كاملة لحفل الزفاف لمشاركة جمهورها فيما بعد.

وظهر زوج الفاشنيستا الكويتية في الفيديوهات المتداولة، وهو يقدم يقدم لها شبكة الزواج التي اتسمت بالفخامة وكانت عبارة عن طقم مجوهرات راقي مرصع بالأحجار الكريمة، حيث اختاره من ماركة كارتييه Cartier، كما خطف خاتم الزواج أنظار متابعيها والذي من المحتمل أن يكون نفس ماركة باقي المجوهرات التي ارتدتها العروس.

وحرص عدد من المتابعين على البحث أن أسعار مجوهرات زفاف فوز الفهد، والتي تخطى ثمنها 10 ملايين دولار، حيث إن سعر الأقراط يساوي 59,500 دولار، بينما سعر السوار يبلغ 202,000 دولار، أما سعر العُقد فيساوي 145,000 دولار، والخاتم بلغ سعره 39,400 دولار، بالإضافة إلى سعر الخاتم المنفصل عن الطاقم.