تواصل المودل السعودية المعروفة باسم “آش – Ash” اثارة الجدل بتصريحاتها الجريئة والتي تعرضها لانتقادات من قبل الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي احدث تصريحاتها، ظهرت “آش في مقطع فيديو هي ترد على احد متابعيها قائلة: “كل الرجال بتمنوني وكل بنت هدفها ان تكون مثلي وانا ملكة جمال الخليج لأني انا الوحيدة في السوشيال ميديا كلها ومن المشاهير كلهم اللي مو ضاربة بوتوكس وفيلر ومركبة وجه جديد فمن حقي ان افختر بجمالي”.

المودل Ash تُصرّح:



"كل الرجال يتمنوني وكل البنات هدفهم يصيرون مثلي؛ وأنا ملكة جمال الخليج" pic.twitter.com/JFRrxYXQRF — WHR (@whrumor) January 1, 2021

كلام آش جاء بعد تصريح سابق لها قالت فيه “انا حلم كل رجال اني اكون زوجته” وهو ما رد عليه ياسر الفيصل بالقول “تخسين.. خلني اعطيك معلومةـ ترى اللي يتابعونك ذولي فئة معينة مالهم وجود في واقع الرجال ولا يمثلونا، فلا تغترين بتعليقاتهم عليك بالعالم الافتراضي وتنصدمين بالواقع”.

ومؤخرًا أثارت المودل السعودية “آش” جدلًا في مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حديثها، حول التعدد في الزواج، حيث أشادت المودل المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالتعدد في الزواج، وتمنت أن يكون مسموحا للسيدات ذلك.

وقالت “آش”: “أنا لو علي ما أتزوج واحد أتزوج خمسة، إماراتي وعماني وكويتي قطري، يعني شيء حلو أن عندكم تعدد يعني استغلوا الفرصة”، مضيفًة في نهاية حديثها: “أنا رجل واحد لا يكفيني التعدد يناسبني أحس اني أخون زوجي”.

يُشار إلى أن “آش” كانت قد هاجمت قبل فترة الفاشينيستا الشهيرة بدور البراهيم، بعد قيام الأخيرة بمغازلة نجم السوشال ميديا عبدالرحمن المطيري.