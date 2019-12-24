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شاهد .. الظهور الأول لشقيق منة فضالي ب ” المانيكير “

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نشرت الفنانة المصرية ” منة فضالي ” عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” صورا لها برفقة شقيقها في الظهور الأول له معها في أحد مطاعم مدينة 6 أكتوبر .

وظهر شقيق منة فضالي الذي يعيش في كاليفورنيا بإطلالة غريبة حيث كان يضع طلاء الأظافر على يديه بالإضافة إلى ارتدائه الكثير من الحلي في رقبته ويديه .

وكتبت منة فضالي في تعليقها على الصور قائلة : ” مر وقت طويل يا أخي .. أنا سعيدة جدا للقائي بك .. احبك يا روحي ” .

ولاقت الصور عددا من الانتقادات من جانب متابعيها لما ظهر عليه شقيقها .. فجاءت التعليقات مثل : ” تصدقي عجبني أوي إنتوا الاتنين حاطين نفس طلاء الأظافر ” و ” يخليهم لبعض إزاي ده حاطط مانيكير ” .

Long time my lovely brother really I’m Very happy to see u love u my soul

Posted by Menna Fadali on Monday, December 23, 2019

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