دائمًا ما يتم تسليط الضوء على حياة المشاهير لمعرفة كل شيء عن حياتهم، وخاصة على المستوى العائلي، حيث يبحث روّاد ” السوشيال ميديا ” عن الجوانب الخفية لحياة الفنانين وأهمها أفراد عائلتهم البعيدون عن أضواء الشهرة، ومن بين هؤلاء الفنان المصري هاني سلامة الذي انتشرت مؤخرًا صورة له مع عائلته المكونه من زوجته وإبنتيه (مريم ومليكه) اللتين يشبهانه إلي حد كبير.

فدائمًا ما يحرص هانى سلامة، على ابعاد بناته عن الأضواء والشهرة والظهور معه في أي مناسبات رسمية، ولكن اختلف ذلك في الفترة الماضية، وللمرة الأولى ظهر هانى سلامة مع زوجته وابنتيه على هامش أحد العروض الترفيهية بالقاهرة بالتجمع الخامس، لتظهر إبنتاه وقد أصبحتا شابتين يافعتين.

ابنتي هاني سلامة

وبدت إبنتيه في الصورة المُعاد تداولها على اعتاب المراهقة، وهو ما أثار تعليقات الجمهور الذي تساءل عن عمر هاني سلامة الحقيقي والذي يبدو أصغر سنًا رغم أنه أب لبنتين على مقربة من مرحلة الشباب، كما أكد الكثيرين أن إبنته الصغيرة تعد “نُسخة مصغرة” عنه من جهة الملامح والشكل.

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هذا و قد أحتفل النجم هانى سلامة بعيد ميلاده، يوم الأحد الموافق 4 يوليو الجاري، والذى استطاع أن يصنع نجوميته منذ ظهوره على شاشة السينما، ورغم أنه مقل فى أعماله الا أنه استطاع أن يضع اسمه ضمن أسماء نجوم الصف الأول.

هانى سلامة كان محظوظًا بأعمال مع كبار المخرجين أمثال يوسف شاهين وخالد يوسف وطارق العريان وهادي الباجوري وغيرهم، كما كان لوسامته عاملا أساسيا في نجاحه في مجال التمثيل.

وقدم هانى سلامة في السينما 15 فيلمًا سينمائيًا، 3 أفلام مع المخرج يوسف شاهين هم “المصير”، “الآخر”، “سكوت ح نصور”، أما أبرز باقى الأفلام هي، العاصفة، السلم والثعبان، أصحاب ولا بيزنس، إزاى البنات تحبك، حالة حب، ويجا، أنت عمرى، خيانة مشروعة، الأولى في الغرام، السفاح، الريس عمر حرب، وغيرهم.

ورغم أن نجومية هانى سلامة كانت من خلال السينما، إلا أنه غائب عنها منذ أخر أفلامه “واحد صحيح” في 2011، أي منذ 10 أعوام، وكشف عن أن السبب خلال فيديو نشره مؤخرًا قائلاً: “السينما هى حبى الأول، وسبب غيابى زى ما الكل عارف أن حصل بعض الظروف في البلد “.

وتابع “وبالطبع تأثرت الظروف الإنتاجية وقتها وأصبحت السينما في حال ليس جيد، كما أنها تأثرت بالتسويق الداخلى والخارجي، ومن ضمن الأسباب أيضًا كان بالفعل في بعض المحاولات للمشاركة في أفلام ولكنها لم تكتمل”.

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