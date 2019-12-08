شاهد .. الظهور الأول ل ” هيفاء حسين ” بعد الولادة بإطلالة تصدم متابعيها وما تعترف به

خرجت الفنانة البحرينية ” هيفاء حسين ” بمقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” وذلك في الظهور الأول لها بعد ولادة توأمها ” جوهرة وسلطان ” في ظهور غير متوقع بإطلالة صدمة متابعيها وأعلنت عن بعض الاعترافات الخاصة بها .

حيث ظهرت هيفاء حسين بوجه خالي من المكياج تماما وتحدثت في البداية حول السبب من عدم تواجدها على السوشيال ميديا وعدم تواصلها مع جمهورها خلال الآونة الأخيرة قائلة : ” أول شئ أنا أسفة لإني طولت عنكم وأنا أدريإني كنت مقصرة في الفترة اللي راحت بس كلكو عارفين إني مريت في مرحلة الحمل وبعدها فترة الولادة ” .

وتابعت : ” بصراحة أنا من الأساس كسولة ما أحب أحط ميكاب وأتعدل بشكل دايم .. ولقيت نفسي في فترة الحمل صرت أكسل وما كنت أتصور سيلفي أو أطلع وايد لكل متابعيني .. أول شي أسفة على القصور وثاني شي أحاول الفترة الثانية أكثف الظهور وأصور لكم ” .

وأشارت هيفاء حسين إلى وضعها الحالي بعد إنجابها لتوأم والذي شغل وقتها وتفكيرها بدرجة شبه تامة فعلقت قائلة : ” مع التوأم بصراحة مخي مفتر وما تتخيلوا شكثر الوقت وايد ضيق .. والله يعطيها العافية الوالدة لولا وجودها كان ما قدرت حتى أصورلكم هذا الفيديو ” .