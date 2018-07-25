شاهد.. الفنان طارق العلي عن تزويره شهادة الدكتوراه محذراً: “لا تهينون الناس بالطريقة هذي”

دافع الفنان #طارق_العلي عن نزاهة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها مؤخراً من مصر، رافضاً الزج باسمه ضمن حملة الكشف عن شهادات وهمية في الكويت.

وبث الفنان الكوميدي مقطع فيديو قطع فيه الطريق على مثيري التساؤلات حول شهادته، وقال فيه مستنكراً: “بكل مصيبة تحطون اسمي فيها عسى ماشر؟ ناس تزور شهاداتها أنا شكو؟”، مضيفاً: “أنا خريج جامعة الإسكندرية، هذه الجامعة العريقة بكلية الآداب قسم الدراسات المسرحية، وأسامي الدكاترة أسامي فاضلة وأيضاً زملاء لي خريجون منهم من يدرّس الآن في المعهد العالي للفنون المسرحية ومنهم في مجالات أخرى ومنهم من لايزال إلى الحين يدرس”.

وذكر العلي أنه درس في جامعة الإسكندرية ونال الدكتوراه منها، مذكراً أن لهذه الجامعة أهمية كبيرة في مصر والوطن العربي، على حد وصفه.

كما طالب العلي من الناس عدم ترويج الأخبار التي لا يثقون بمصادرها ومدى صحتها، وأضاف محذراً: “لا تهينون الناس بالطريقة هذي”، مبيناً في سياق حديثه أن هناك دولة وقانونا كفيلان بكشف المزورين، ولا يجوز اتهام غير المزورين بتكهنات لم تثبت صحتها.

جاء حديث العلي في الوقت الذي تنشط فيه حملة في الكويت على أصحاب الشهادات المزورة، تفاعل معها الشارع الكويتي، وشدد مجلس الوزراء على عدم تهاون السلطات في تطبيق القانون على كافة المتورطين في قضايا التزوير.

يذكر أن الفنان طارق العلي نال درجة الدكتوراه من قسم المسرح بكلية الآداب من جامعة الإسكندرية في مارس/آذار الماضي عن موضوع” الخروج عن النص في المسرح المعاصر.. دراسة تطبيقية على المسرح الكويتي”. ومن نفس الجامعة حصل في يناير/كانون الثاني 2014 على درجة الماجستير وكانت بعنوان “التأثيرات الاجتماعية في الكوميديا وطرق تطورها”.